رازوفيتش: صححنا أخطاء التعاون.. ولا توجد مباريات مضمونة

أكد الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، إصلاحه بعض الأخطاء قبل مواجهة الدرعية، السبت، في الرياض، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وقال خلال مؤتمرٍ صحافي، الجمعة، عن المباراة: «التحضيرات تسير بشكلٍ جيدٍ، واللاعبون يعملون بجديةٍ وتركيزٍ كبيرين. استغللنا الفترة الماضية للعمل على بعض التفاصيل الفنية والتكتيكية وتصحيح الأخطاء».

وعبَّر الصربي عن احترامه لفريق الدرعية، وصرَّح: «نعلم أن المباراة لن تكون سهلةً. لا توجد مبارياتٌ مضمونةٌ، وعلينا أن نكون منظَّمين ومنضبطين طوال الدقائق الـ 90»، لافتًا إلى أهمية التركيز على أداء الفريق وفرضِه أسلوبَه.

وبعد المؤتمر الصحافي، داخل مقر النادي في بريدة، اختتم «السكري» تحضيراته بحصةٍ تدريبيةٍ على الملعب الرئيس، شمِلت جملًا تكتيكيةً، وتمارينَ فنيةً، فرضها المدرب.

لاحقًا، غادرت بعثة الفريق إلى الرياض، التي تحتضن المواجهة على ملعب «الأول بارك».

وقاد رازوفيتش، المعيَّن الشهر الماضي، التعاون في مباراتين فقط، خسِر الأولى 0ـ3 من الشباب في الدوري، وفاز في الثانية 2ـ1 على الريان القطري ضمن دوري أبطال آسيا 2.