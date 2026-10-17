الأهلي يكتسح ويلوالو.. وزد وعزام يتعادلان

حقق فريق الأهلي طرابلس الليبي الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة على جامعة ويلوالو أديجرات الإثيوبي، الجمعة، في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما تعادل زد المصري 1ـ1 مع ضيفه عزام يونايتد التنزاني.

وافتتح مؤيد اللافي التسجيل للأهلي طرابلس «14»، ثم أضاف محمد أمين توغاي الثاني «21»، قبل أن يعزز عبد العزيز الصويعي تقدم الأهلي بالثالث «51»، واختتم عز الدين المريمي الرباعية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وجرت المباراة وسط حضور جماهيري كبير بملعب طرابلس الدولي، الذي سيحتضن مباراة الذهاب في 24 أكتوبر الجاري، وفق اتفاق بين الناديين بسبب الوضع الأمني الذي تشهده إثيوبيا.

وفي المباراة الثانية تقدم الفريق المصري بواسطة محمود نبيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أسكن بها الكرة في الزاوية اليمنى للمرمى.

وضغط عزام يونايتد بشكل كبير في الشوط الثاني، وأحبط الحارس علي لطفي أكثر من محاولة خطيرة، قبل أن تثمر محاولات التنزاني عن هدف التعادل «59» عن طريق لوساجو موايكندا.