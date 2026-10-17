النصر.. كومان يغيب أمام نيوم وبوستيكوجلو يتمسك بالصاعدين

يحتاج الفرنسي كينجسلي كومان وعبد الرحمن غريب، جناحا فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى فترة علاج وتأهيل تمتد، وفق تقديرات مصادر خاصة بـ«الرياضية»، إلى أسبوع، ما يعني غيابهما عن مواجهة «الأصفر» مع نيوم، الثلاثاء المقبل، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

ويخضع كومان لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للفخذ، وصفته المصادر بـ «البسيط»، خلال المباراة الأخيرة أمام نيفتشي فرغانة الأوزبكي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، التي شهدت استبداله اضطراريًّا في الدقيقة 13.

وبدأ الفرنسي البرنامج غداة المباراة التي أنهاها النصر فائزًا 3ـ1، ولا يزال بانتظار استكماله تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وبدوره، يواصل غريب، الذي لم يشارك منذ بداية الموسم، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابة في أربطة مفصل القدم، سعيًا إلى استعادة جاهزيته والدخول ضمن خيارات المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو.

وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر عن رفض بوستيكوجلو السماح للتونسي ياسين إسلام، الظهير الأيسر، وعبد الهادي العلوان، حارس المرمى، وعبد الرحمن سفياني، رأس الحربة، بالمشاركة مع فريق تحت 21 عامًا أمام الوحدة، الأحد المقبل، ضمن منافسات دوري جوي للنخبة، لحاجته إليهم في المناورات التدريبية.

ويفضّل الأسترالي الاحتفاظ بالثلاثي الصاعد ضمن تدريبات الفريق الأول، للاستفادة منهم في تجهيز المجموعة الأساسية للمباريات المقبلة.

ودخل العلوان وسفياني قائمة الفريق، للمرة الأولى، عندما واجه الدرعية، الجمعة الماضي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري، وبقيا على مقاعد البدلاء حتى نهاية اللقاء الذي حسمه رفاقهما بثلاثية نظيفة.

وحظي النصر بوقت إضافي للتحضير قبل مواجهة نيوم، بفضل قرار تأجيل مباراته أمام الأهلي، التي كان يفترض إجراؤها الخميس، ضمن الجولة التاسعة من الدوري.