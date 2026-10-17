أرتيتا: الأهداف طعمها واحد.. وتعافينا من خسارة برايتون

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن لاعبيه في حاجةٍ إلى التسجيل بطرقٍ متنوِّعةٍ بخلاف الكرات الثابتة التي لاقت انتقادًا من النقَّاد والجمهور.

ولم يسجل أرسنال، حامل اللقب، أي هدفٍ من ركلاتٍ ثابتةٍ غير ركلات الجزاء في ست مبارياتٍ بالدوري الممتاز الموسم الجاري، وهي أطول فترة جفافٍ من نوعها منذ سلسلةٍ من سبع مبارياتٍ من يناير إلى مارس 2025، حسبَ «أوبتا».

وكان الفريق وقَّع على 25 هدفًا من كراتٍ ثابتةٍ «دون احتساب ركلات الجزاء» في الدوري الموسم الماضي، من بينها 19 ركنيةً، وهو رقمٌ قياسي في موسمٍ واحدٍ.

وقال أرتيتا في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة، قبل المباراة أمام مضيفه نوتنجهام فورست ضمن الجولة السابعة للدوري الممتاز: «بغض النظر عن طريقة التسجيل، يُظهر الفريق انسيابيةً هجوميةً رائعةً. لقد سجلنا أهدافًا جميلةً، لكنَّ قيمتها واحدةٌ. أعتقد أن فريقي يجب أن يكون قادرًا على التسجيل بطرقٍ متنوِّعةٍ، ما سيُصعِّب الأمور على المنافسين».

ويحتل أرسنال المركز الثاني بـ 15 نقطةً بفارق ثلاث نقاطٍ خلف مانشستر سيتي، وصيف الموسم الماضي، فيما يتأخَّر فورست في المركز الـ 15 بخمس نقاطٍ.

وقال أرتيتا في تصريحاته التي نُشرت على الموقع الرسمي للنادي: «الفريق تعافى من الخسارة أمام برايتون 0ـ3 قبل فترة التوقف الدولي بتحقيق انتصارين متتاليين على ليدز يونايتد وليل، الأسبوع الماضي. سجلنا خمسة أهدافٍ في هاتين المباراتين، ليصل مجموع أهدافنا إلى 21 في جميع المسابقات، وهذا يعني أن الأمور جيدةٌ».

مع ذلك، أكد المدرب ضرورة إظهار مزيدٍ من الأداء أمام فورست، وذكر: «المباراة ستكون صعبةً للغاية، فهي أمام فريقٍ قادرٍ على خلق زخمٍ مميَّزٍ على ملعبه».

ولم يفز فورست إلا في مباراةٍ واحدةٍ من آخر 11 له في الدوري أمام أرسنال مسجلًا تعادلين، وثماني خسائر، كما فشل الفريق في إحراز أي هدفٍ خلال مبارياته الأربع الأخيرة.

وعن موقف اللاعبين المصابين ومواعيد عودتهم، أجاب أرتيتا: «بييرو هينكابي يتحسَّن بشكلٍ ملحوظٍ. أنا متأكِّدٌ من أنه لن يحتاج إلى وقتٍ طويلٍ. سنُقيِّم السبت مدى جاهزيته للعب ضد فورست».

أمَّا كريستوس تزوليس، فكشف المدرب عن أنه أجرى فحص الرنين المغناطيسي لمتابعة تطور إصابته، مبينًا أن وضعه يتحسَّن بشكلٍ ملحوظٍ، آملًا أن يعود إلى الملاعب في غضون أسابيعَ قليلةٍ.

كذلك تحدَّث أرتيتا عن الفرنسي ويليام صليبا، قلب الدفاع، بالقول: «سنُجري له فحصًا بالرنين المغناطيسي الأسبوع المقبل حتى نرى كيف تسير عملية شفائه حاليًّا، لكن كل المؤشرات إلى الآن إيجابيةٌ للغاية».

وأثنى المدرب الإسباني على مهاجمه السويدي فيكتور جوكيريس «28 عامًا» الذي يسعى إلى تسجيل هدفه الأول الموسم الجاري.

ولم يشارك المهاجم الدولي في التشكيلة الأساسية حتى الآن على الرغم من تألُّقه، وتسجيله الأهداف بانتظامٍ مع المنتخب السويدي. ويعتمد أرتيتا بشكلٍ أساسي على الألماني كاي هافيرتز.

وذكر المدرب: «اللاعب يُظهِر إرادةً وعزيمةً مذهلتين، ويجتهد كثيرًا للتحسُّن ومساعدة الفريق. هذا كل ما في الأمر».

وقال عن اللاعب، الذي سجل 21 هدفًا الموسم الماضي: «كان حظه سيئًا لعدم تمكُّنه من زيارة الشباك. لقد قدَّم بعض اللحظات الجيدة للغاية، ووجد نفسه نحو أربع مرَّاتٍ أمام المرمى الخالي، وكان ينبغي أن تصل الكرة إليه، لكنها لم تصل».