تيباس: الريال يدمر الدوري.. ومحاولات إقصائي مستمرة منذ 13 عاما

هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، نادي ريال مدريد متهمًا إياه بالسعي إلى تدمير سمعة البطولة بعد أن فشل في تحقيق أهدافه الرياضية، مبينًا أن «محاولات إقصائه» مستمرَّةٌ منذ 13 عامًا.

وكان ريال مدريد دعا تيباس إلى الاستقالة بعد أن شبَّه جهود النادي في شرح أخطاء الحكام عبر قناته التلفزيونية بـ «أساليب الدعاية الألمانية خلال حكم النازيين»، إلى جانب اتهامه بالتقاعس في حسم قضية «نيجريرا» المتورِّط فيها برشلونة بتقديم دفعاتٍ ماليةٍ لنائب رئيس لجنة الحكام السابق على مدى أعوامٍ طويلةٍ.

وكتب تيباس على حسابه في «إكس»، في ردِّه على بيان النادي، أنه نسي العدَّ لكثرة المرَّات التي طالبه فيها قادة ريال مدريد بالاستقالة، أو محاولة إقصائه خلال 13 عامًا من الشكاوى إلى المجلس الرياضي الملكي، مباشرةً أو عبر أطرافٍ أخرى، إضافةً إلى رفع دعاوى جنائيةٍ.

وذكر: «ما حدث اليوم ليس استثناءً. ما زالوا ينتظرون ردي. إنهم يخلطون بين الحياد والاستقلال! يتطلَّب منصبي الاستقلال لا السلبية أمام الظلم، أو الصمت أمام الهجمات المستمرة وغير المتناسبة والمهينة من قناة ريال مدريد وأتباعها على منافسينا».

وأكد أن الرابطة تحرَّكت منذ اللحظة الأولى في قضية «نيجريرا»، لذا تكرار الحديث عن سلبيتها لا يجعل الأمر صحيحًا.

وتساءل تيباس عن سر غضب الريال من برشلونة، والتغيير الحاصل في موقفه من القضية بعد أجواءٍ من الود مع النادي الكاتالوني، خاصَّةً أن فلورنتينو بيريز عندما سُئل عن قطع العلاقات معه، أجاب بأن عليهما مساعدة بعضهما.

وقال: «لم يمر عامان على ذلك التصريح فما الذي تغيَّر؟ لماذا يتزامن هذا التصعيد مع انسحاب برشلونة من مشروع الدوري السوبر؟ هل تغيَّرت خطورة الوقائع، أم مصالحهما؟ أين كان غضب قناة ريال مدريد التلفزيونية من قبل؟».

واستطرد تيباس: «إذا كانوا متأكدين جدًّا من أن هؤلاء الحكام ما زالوا يتصرَّفون تحت تأثير نيجريرا بعد ثمانية أعوامٍ من توقف المدفوعات، فما الدليل الذي يملكونه ضد كل واحدٍ منهم؟ ما الشكاوى الفردية التي قدموها إلى الهيئات الوطنية، أو الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم».

أمَّا فيما يتعلَّق بإصلاح التحكيم، فأوضح أن هناك تقدُّمًا، ولا يزال هناك مزيدٌ من العمل، لكن لا يمكن للمؤسسات أن تفعل ما يريده قادة ريال مدريد بناءً على مصالحهم، أو مزاجهم، أو وضعهم الرياضي، أو علاقاتهم مع نادي برشلونة في أي لحظةٍ. كذلك لا يمكنهم تجاهل أصحاب المصلحة الآخرين، ودعم الغالبية العظمى من الأندية.

واتهم تيباس ريال مدريد بالسعي إلى تدمير البطولة، وتحقيق ما فشلوا في الدوري من خلال سرديةٍ مشوَّهةٍ عبر وسائل إعلامهم.