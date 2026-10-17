التعاون.. هندي والغامدي أساسيان وعودة حمد الله

يعتزم الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، إبقاء فارس الغامدي، لاعب الوسط، والظهير عبد الرحمن هندي في التشكيل الأساسي، السبت، أمام الدرعية، حسبما أفادت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

ويواجه التعاون مضيفه الدرعية على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي.

ولفتت المصادر إلى نية رازوفيتش إجراء بعض التعديلات على التشكيل الأساسي، مقارنةً بمباراة الريان القطري الأخيرة، مع الحفاظ على أسماءٍ، من بينها الغامدي وهندي، على أن يقود النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله خط المقدمة.

وغاب حمد الله عن الفوز 2ـ1 على الريان، الأربعاء، ضمن دوري أبطال آسيا 2 بسبب عقوبة إيقافٍ، وقعها الاتحاد القاري عليه قبل أكثر من عامين عندما كان لاعبًا للاتحاد.

وتُرجِّح المصادر اعتماد المدرب الصربي على تركيبةٍ مختلفةٍ لخط الوسط أمام الدرعية.

ويتطلَّع التعاون إلى افتتاح انتصاراته على مستوى الدوري بعدما خسِر خمسًا من مبارياته ضمن الجولات الماضية، وتعادل في ثلاثٍ، ليقبع في المركز الـ 17، قبل الأخير، برصيد ثلاث نقاطٍ.

وخلال فترة التوقف الأخيرة، تعاقد النادي مع رازوفيتش، الذي خاض تجربتين ناجحتين مع الفيصلي والفيحاء، بعد إقالة مواطنه زاركو لازيتيتش بسبب سوء النتائج.