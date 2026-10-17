فروزينوني يعود إلى الانتصارات برباعية

عاد فريق فروزينوني الأول لكرة القدم، الذي صعد حديثًا إلى دوري الأضواء، إلى طريق الانتصارات بفوزه على ضيفه ساسوولو 4ـ2، الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

وفرض المهاجم أنتونيو رايموندو، البالغ 22 عامًا، نفسه نجمًا للقاء بتسجيله ثلاثيةٍ لصالح فروزينوني، الذي يلعب معه على سبيل الإعارة من بولونيا، «26 و30 و57» بعد أن افتتح زميله جاكومو كالو التسجيل في الدقيقة 9.

ورفع رايموندو رصيده إلى سبعة أهدافٍ، ليتربَّع على صدارة الهدافين أمام الهولندي دولين مالين، مهاجم روما «6»، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر الذي سيغيب عن الملاعب بسبب الإصابة، والبرتغالي جوستافو فاريلا، لاعب فينيسيا، ودانييل مالديني، لاعب كالياري «4 أهدافٍ لكلٍّ منهم».

وسجل دومينيكو بيراردي «15»، والنروجي كريستيان ثورستفيت «37» هدفَي ساسوولو.

ورفع فروزينوني، الذي كان خسر أمام نابولي 0ـ3 في المرحلة الماضية، رصيده إلى 13 نقطةً، ليصعد إلى المركز الخامس مؤقتًا، فيما تجمَّد ساسوولو، الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة، في المركز الـ 11 بثماني نقاط.