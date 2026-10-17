سيتي يتجاهل المخالفات ويواصل الانطلاق

يحاول فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم مواصلة انطلاقته القوية في الدوري الممتاز، عندما يستضيف إبسويتش تاون، السبت، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن العقوبة التي قد تُفرض عليه بسبب اتهامه بمخالفة القواعد المالية، التي لا تزال تلقي بظلالها على متصدر الترتيب.

وحقق سيتي بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب الفريق، الفوز في مبارياته الست الأولى بالدوري، ويحتل الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال، محققًا انطلاقة ناجحة على أرض الملعب في حين لا يزال مستقبله خارجه غير محسوم.

ودانت لجنة مستقلة سيتي بارتكاب 114 من أصل 115 تهمة وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ونفى النادي ارتكاب أيّ مخالفات، وقدم استئنافًا.

ولم يؤثر هذا الوضع الاستثنائي كثيرًا على مسيرة سيتي في الدوري المحلي، وأكد الفريق الأبيض قوته بفوزه 3ـ0 على عشرة من لاعبي ليفربول، الأحد الماضي، لكنه خسر 4ـ2 على أرضه من باريس سان جيرمان، حامل اللقب، في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، ليعود إلى ملعب الاتحاد لمواجهة إبسويتش، عاشر الترتيب، ⁠برصيد تسع نقاط.