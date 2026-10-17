شباك جنوى بوابة نهوض روما بعد السقوط الأوروبي

يعود فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم إلى منافسات دوري «سيريا أي» بعد انهيار كارثي في دوري الأبطال، عندما يواجه ضيفه جنوى، السبت، بقيادة دانييلي دي روسي، مدرب الفريق، وأسطورة فريق العاصمة السابق.

وحافظ روما على سلسلة من 14 مباراة متتالية من دون هزيمة في مختلف المسابقات «10 انتصارات وأربعة تعادلات» منذ أبريل الماضي، لكن شباكه استقبلت ثلاثة أهداف في غضون سبع دقائق في نهاية مواجهته الأوروبية أمام ريال مدريد وخسر 3ـ4.

ويتعين على «جالوروسي» النهوض سريعًا، إذ يعلم أن الفوز سيمنحه 17 نقطة بعد سبع مباريات في الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2014ـ2015، على الرغم من تعادله في آخر مباراتين، كما أنه مقبل على استضافة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، الثلاثاء المقبل، في دوري الأبطال.

ويدخل رجال جان بييرو جاسبيريني، مدرب روما، المواجهة بثقة كبيرة في ظل سلسلة من 15 مباراة متتالية، من دون خسارة على أرضه في الدوري «11 فوزًا وأربعة تعادلات».

وسجل جنوى، بقيادة دي روسي، هدفين خلال أول 15 دقيقة، وفاز على فيورنتينا 2ـ1 في نهاية الأسبوع الماضي، محققًا انتصاره الأول في الدوري الموسم الجاري.

وعند عودته إلى الملعب الأولمبي، يملك دي روسي فرصة لقيادة «جريفوني» إلى تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري للمرة الأولى منذ أبريل الماضي.

ويفتقد روما خدمات الهولندي دونييل مالين، مهاجمه الدولي بسبب الإيقاف.

وفي المباراة الأخرى، يحل نابولي، الذي سقط أمام مضيفه فياريال الإسباني 1ـ3 في دوري الأبطال، ضيفًا على فينيتسيا، صاحب المركز الأخير والوحيد من دون أيّ فوز في الدوري حتى الآن.

ويسعى نابولي، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى تحقيق قدر من الاستقرار بعد خسارته أمام فياريال، التي كانت الرابعة له في آخر سبع مباريات رسمية «فوزان وتعادل واحد».