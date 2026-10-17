خدمة رقمية تُمكّن ضيوف الرحمن من التعرّف على الكثافة

تتيح الخدمات الرقمية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام التعرف على حالة الكثافة في المطاف والمسعى، من خلال عرض مباشر وتحديثات لحظية ومؤشرات تساعدهم على اختيار الأوقات الأقل ازدحامًا قبل التوجه إلى المسجد الحرام.

وتوفر الخريطة التفاعلية للحرمين الشريفين تجربة رقمية تُمكّن ضيوف الرحمن من استكشاف المعالم والمرافق وتحديد المواقع والمسارات المؤدية إليها بكل سهولة، بما يسهم في تيسير التنقل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحسين تجربة الزوار وإثرائها رقميًا.

وتضم الخريطة نحو 950 نقطة اهتمام ومعلمًا مكانيًا، تشمل أبرز معالم المسجد الحرام، مثل: الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم والصفا والمروة، إلى جانب معالم المسجد النبوي، ومنها الروضة الشريفة والحجرة النبوية والمحاريب ومنبر النبي، صلى الله عليه وسلم، بما يسهّل على الزوار تحديد وجهاتهم والوصول إليها عبر واجهة تفاعلية ميسّرة.

وتتيح المنصة أكثر من 100 ألف مسار محتمل، موزعة على أكثر من 17 تصنيفًا يساعد المستخدم على تحديد المواقع والخدمات وفق احتياجاته، إلى جانب توفير أكثر من 650 رمز استجابة سريعة QR، بما يدعم الوصول السريع إلى المعلومات المرتبطة بالمرافق والمعالم، ويعزز سهولة الاستفادة من الخدمات الرقمية.

وتتكامل الخريطة مع شاشات عرض تفاعلية ميدانية، تتجاوز ست شاشات، تتيح للزوار استعراض المواقع والمسارات بصورة مباشرة، وتراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إظهار المعالم والمسارات الملائمة لهم، وتوفير أدوات تدعم الوصول الشامل، بما يعزز سهولة الحركة والاستفادة من الخدمات.