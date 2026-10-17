أمام برنتفورد.. ليفربول يسعى إلى تكرار سيناريو لاسك

يصل فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى برنتفورد، السبت، بزخم مختلف بعد فوزه الكبير 6ـ3 على لاسك لينز النمساوي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

وافتتح الفرنسي برادلي باركولا، نجم الأمسية في النمسا، رصيده التهديفي مع ليفربول بتسجيله ثلاثية، بعد أن خاض مبارياته الست الأولى مع «الريدز» من دون أن يحرز أيّ هدف.

وسجل المهاجم الفرنسي، الذي أثارت بدايته المحبطة تدقيقًا متزايدًا، هدفين قبل نهاية الشوط الأول، وأكمل ثلاثيته بعد نهاية الاستراحة بين الشوطين، ليحقق ليفربول فوزين من مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وكان باركولا، صاحب الـ24 عامًا، في أمسّ الحاجة إلى هذه الانطلاقة، ورد فعل يرحب به ليفربول بشدة بعد هزيمته على أرضه ⁠أمام مانشستر سيتي، قبل أربعة ⁠أيام.

وكان ليفربول أقل إقناعًا بكثير في الدوري المحلي، إذ يحتل المركز التاسع برصيد تسع نقاط، ويواجه برنتفورد الذي يتفوق عليه بنقطة واحدة، ويحتل المركز الرابع، ما يعني أن مباراة السبت قد تشكل اختبارًا أصعب لقياس أثر الفوز الأوروبي، الذي شهد تسعة أهداف على زخم الفريق.