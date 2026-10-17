مورينيو لـ «فينيسيوس»: غادر الدوري وابحث عن ملاعب محترمة

أوضح البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، أنه لو كان مكان فينيسيوس جونيور، جناح «الأبيض»، لغادر النادي الصيف الجاري.

وقال مورينيو للصحافيين، قبل مواجهة إشبيلية، الأحد: «فتى مذهل يسهل بناء علاقة جيدة معه، إنسان رائع، وله كل التقدير، لأنه يواصل العيش والصمود ولا يزال محتفظًا بابتسامته، لو كنت مكانه، فربما لما بقيت هنا في آخر صيف، كنت سأفرض الرحيل إلى دوري وبلد حيث توجد أندية متنافسة، وملاعب تحترمه».

وأضاف المدرب البرتغالي: «لأنه يحب ريال مدريد، ويحب النادي والمدينة، ولأنه يؤمن أن الأمور يمكن أن تتحسن دائمًا، جدّد وهو يواصل الابتسامة، لا أحد يستطيع، حسنًا، يمكنهم التأثير فيه سلبًا نعم لأنه إنسان، لكن سلب فرحته بالحياة والعمل ومعايشة زملائه، لا، لا أحد يستطيع ذلك».

وطُرد اللاعب البرازيلي خلال فوز مدريد على فياريال، بسبب شد شعر لاعب الخصم، وأُوقف أربع مباريات، ما يعني غيابه عن «الكلاسيكو» أمام برشلونة 25 أكتوبر الجاري.

وتعرض فينيسيوس، صاحب الـ26 عامًا، أيضًا باستمرار لاستهداف من جماهير الفرق المنافسة، وللإساءة العنصرية في مناسبات عديدة، منذ انضمامه إلى النادي الملكي عام 2018. ووقّع فينيسيوس في الصيف عقدًا جديدًا مع الريال حتى 2032.

وأخرج مورينيو، فينيسيوس خلال الفوز 4ـ3 في دوري أبطال أوروبا على روما الإيطالي الأربعاء الماضي، فيما لا يزال الجناح يكافح لاستعادة مستواه الذي ساعده على الفوز بالمسابقة مرتين تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأبدى مورينيو سعادته أن إيقاف فينيسيوس اقتصر على أربع مباريات، عادًا أن بعض الشخصيات الخفية في لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني للعبة كانت ستمنحه مباراة أو اثنتين إضافيتين.

ويواجه ريال مدريد إشبيلية، الأحد، آملًا ألا يتخلف أكثر عن متصدر الدوري برشلونة، الذي يحل ضيفًا على ريال بيتيس، السبت.

وحمل ريال ومورينيو الحكام مسؤولية بعض نتائجهم، من بينها الخسارة 1ـ2 في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، سبتمبر الماضي، مطالبًا خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بالاستقالة.