دورة شنغهاي.. فوكينا يُنهي مغامرة زفيريف ويبلغ النهائي

خرج الألماني ألكسندر زفيريف، نجم التنس، المصنف الأول عالميًا، السبت، من نصف نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بخسارته أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، ليخفق في بلوغ النهائي الذي خاضه المرة الأخيرة عام 2019.

وقلب دافيدوفيتش فوكينا، المصنف 26 عالميًا، تأخره ليفوز على زفيريف 5ـ7 و6ـ4 و6ـ3، ويلتقي في النهائي الأحد المقبل، الفائز بين الروسي دانييل مدفيديف، أو الإسباني رافايل خودار.

ولم يخسر زفيريف سوى مرة واحدة في سبع مواجهات أمام دافيدوفيتش فوكينا، الذي يقدم مستوى كبيرًا منذ عودته إلى الملاعب أواخر سبتمبر الماضي، بعد غياب شهرين.

وكُسر إرسال زفيريف عندما كانت النتيجة 5ـ4 في المجموعة الثانية، بضربة قوية من الإسباني في نهاية الجري، ثم خسر إرساله منذ أول شوط إرسال له في المجموعة الحاسمة، ولم ينجح أبدًا في تعويض تأخره.

ويخوض دافيدوفيتش، الأحد، النهائي الثاني له في دورات الألف نقطة، أبرز مسابقات الرجال، بعد البطولات الأربع الكبرى.

وخسر المولود في ملقة عام 2022، نهائي دورة مونتي كارلو للألف نقطة على الملاعب الترابية، أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بمجموعتين.

وفاز فوكينا في المقابل بالنهائيين اللذين خاضهما في 2026، في دورتي مايوركا على الملاعب العشبية، وتشنجدو على الملاعب الصلبة من فئة 250 نقطة.

وعلى الرغم من الخسارة، ضمِن زفيريف اعتلاء للمرة الأولى صدارة التصنيف العالمي في الأسابيع المقبلة.