النصر.. آنج ينتظر تقرير سيماكان والشراري

يحدد التقرير الطبي، الذي سيسلم إلى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، قبل انطلاق تدريبات الأحد، مدى قدرة الثنائي الفرنسي محمد سيماكان ونادر الشراري، مدافعي الفريق، على المشاركة من عدمها، أمام نيوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن سيماكان «26 عامًا» تعرض لكدمة قوية في مفصل القدم خلال مواجهة نيفتشي الأوزبكي، الإثنين الماضي، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، ولا يزال يواصل العلاج في عيادة النادي، فيما أصيب الشراري «30 عامًا» بشد في العضلة الخلفية خلال تدريبات الأربعاء الماضي.

وبيّن أن الأسترالي آنج، مدرب الفريق، يسعى إلى الاستفادة من جميع عناصره الجاهزة، دعمًا للفريق في المواجهة المقبلة، بعد أن تأكد غياب الفرنسي كينجسلي كومان وعبد الرحمن غريب، جناحي الفريق، لحاجتهما إلى فترة علاج وتأهيل تمتد إلى سبعة أيام، وفق ما نشرته «الرياضية» الجمعة الماضي، نقلًا عن مصدر خاص.

ويستعين الأسترالي آنح بالتونسي ياسين إسلام، الظهير الأيسر، وعبد الهادي العلوان، حارس المرمى، وعبد الرحمن سفياني، رأس الحربة، في التدريبات بعد أن رفض عودتهم المشاركة مع فريق تحت 21 عامًا، لحاجته إليهم في المناورات التدريبية.

ويعود الأصفر العاصمي للمواجهات الدورية، حينما يلاقي نيوم، بعد أن قررت رابطة دوري المحترفين تأجيل مواجهة «الكلاسيكو» أمام الأهلي في قمة الجولة التاسعة إلى السادس من مارس المقبل.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، بعد أن فاز في ست وتعادل في واحدة وخسر مثلها.