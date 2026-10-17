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فوكينا يتأهل
2026.10.17 | 03:40 pm
تأهل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، لاعب التنس، إلى نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف، السبت (الفرنسية ـ رويترز)
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