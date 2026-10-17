فوكينا يتأهل

تأهل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، لاعب التنس، إلى نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف، السبت (الفرنسية ـ رويترز)