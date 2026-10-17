الدرعية والتعاون.. مواجهة أولى وحمد الله يعود

يفتتح فريق الدرعية الأول لكرة القدم أولى مواجهاته أمام ضيفه التعاون في دوري روشن السعودي، السبت، على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن الجولة التاسعة.

ولم يلتق الفريقان من قبل في دوري المحترفين بعد أن تواجها سابقًا، في بطولة كأس ولي العهد مرتين، وحقق التعاون الفوز في المباراتين الأولى 3ـ0، والثانية بهدفين دون مقابل.

وتشهد المواجهة عودة عبد الرزاق حمد الله إلى القائمة الأساسية بعد أن تغيب عن مواجهة الريان القطري في دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء الماضي، نتيجة إيقافه بعقوبة انضباطية آسيوية ثلاث مباريات، التي كسبها التعاون 2ـ1.

ويحتل الدرعية المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من ثلاث انتصارات، ومثلها خسائر وتعادلين، ويأتي التعاون في المركز 17 بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات «دون أن يحقق أي انتصار»، وخمس خسائر.