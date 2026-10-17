الهلال.. سالم جاهز والعيادة تخلو من المصابين

يحدد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال تدريبات السبت، الاستعانة بخدماته سالم الدوسري، قائد الفريق، في القائمة التي سيدخل بها أمام الحزم، التي تنظم على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن سالم «35 عامًا»، أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، عقب دخوله في التدريبات مع المجموعة، الجمعة الماضي، بعد تعافيه من إصابة المفصل التي لحقت به قبل مواجهة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد، السبت الماضي، وقتما كان يستعد لطوي غياب امتد مع نهاية الموسم الماضي.

وكشف المصدر نفسه عن أن العيادة الطبية في النادي العاصمي خلت تمامًا من المصابين، بعد أن كانت تحتضن أكثر من لاعب منذ انطلاقة الموسم الرياضي، ما بين تأهيل وعلاج.

وخضع لاعبو الأزرق، منذ العودة من الدوحة العاصمة القطرية، بعد الفراغ من مواجهة السد في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، لتدريبات يومية، بعد أن قررت رابطة دوري المحترفين تأجيل مواجهة الفريق أمام الرياض والمجدولة الجمعة الماضي، إلى 19 ديسمبر المقبل.

وفتح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، ملف تحضيراته للقاء التالي أمام الحزم، الإثنين المقبل، في عاشر جولات الدوري.

ويحتل الهلال، صاحب الـ 21 نقطة من ثماني مباريات، المركز الثاني في جدول الترتيب، متأخرًا بنقطة واحدة خلف القادسية الذي لعب تسع مباريات.