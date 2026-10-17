الاتحاد.. جارسيا يعيد دومبيا وشراحيلي بعد التوقف

وضع الجهاز الطبي في نادي الاتحاد برنامجًا زمنيًا يحدد عودة تدريجية للمالي محمد دومبيا وأحمد شراحيلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في التدريبات مع المجموعة، خلال فترة التوقف، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن دومبيا «22 عامًا» وأحمد شراحيلي «32» يخضعان لبرنامجين تأهيليين طوال الفترة الماضية، وفق إشراف الإسباني ‏فيكتور جارسيا فلوريس المختص بإعداد اللاعبين.

وتعرض دومبيا لإصابة بقطع الرباط الصليبي من خلال مواجهة الخلود بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مع نهاية الموسم الماضي، بينما أجرى أحمد شراحيلي عملية جراحية في الكاحل الأيسر قبل بداية الموسم.

ومنذ التعاقد معه قادمًا من نادي رويال أنتوريب البلجيكي صيف 2025، لعب دومبيا مع الاتحاد 24 مباراة، سجل هدفين، وصنع ستة، فيما حضر شراحيلي للقطب الجداوي قادمًا من الشباب 2022، وظهر آخر مرة بالقميص الاتحادي في 36 دقيقة أمام الخلود في الجولة 31 الموسم الماضي.

من جانبه، يواصل لاعبو الاتحاد التدريبات اليومية، بعد أن تحصلوا على إجازةٍ، الخميس الماضي، بقرارٍ من الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، في ضوء تأجيل المواجهة أمام الشباب، ضمن الجولة التاسعة، إلى 19 ديسمبر المقبل.

وتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 17 في المرتبة الرابعة، بعد أن خسر مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال، السبت الماضي، فيما تلقى خسارة أخرى أمام شباب الأهلي الإماراتي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.