المرة الأولى.. سوناي تتأهل إلى نهائي الألف نقطة

تأهلت البريطانية سوناي كارتال، لاعبة التنس، المصنفة 170 عالميًا، إلى النهائي الأول لها في دورات الألف نقطة لكرة المضرب، بعد فوزها 7ـ6 (11ـ9) و7ـ6 (7ـ5)، على اللاتفية يلينا أوستابينكو، السبت، في نصف نهائي دورة ووهان.

وتواجه سوناي في النهائي، الأحد، البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة التاسعة عالميًا، أو مايا خفالينسكا.

وتقدمت يلينا، الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2017، بنتيجة 4ـ1 في المجموعة الأولى، و3ـ0 في الثانية، لكن صاحبة الـ29 عامًا، والأكثر خبرة بشكل كبير على منافستها، توترت في كل مرة اقتربت فيها من حسم مجموعة، فهاجمت طاقمها الفني لفظيًا بين التبادلات، وأخفقت في ضربات كانت تنجح فيها قبل دقائق.

وفي انعكاس لتذبذب مستواها، سددت يلينا 48 ضربة رابحة، وتسعة إرسالات قوية، لكنها ارتكبت أيضًا 38 خطأ مباشرًا، وسبعة أخطاء مزدوجة.

وحسمت سوناي، التي ابتعدت أكثر من ستة أشهر عن الملاعب بسبب إصابة في 2026، شوطي كسر التعادل في المباراة عن جدارة، وأصبحت بذلك أقل المتأهلات تصنيفًا إلى نهائي في تاريخ دورات الألف نقطة، وهي فئة دورات استحدثت عام 2009، وتضم أبرز دورات جولة السيدات، بعد البطولات الأربع الكُبرى.

وتسعى البريطانية، صاحبة الـ24 عامًا، الأحد، إلى لقب ثانٍ في رابطة اللاعبات المحترفات «دابليو تي ايه»، بعد لقبها في 2024 في دورة المنستير التونسية.