المرة الرابعة.. فيراري تُعدل على سيارة «إس إف ـ 26»

تستعد فيراري لتقديم أرضية جديدة لسيارتها، خلال جائزة أمريكا الكبرى للفورمولا 1، ضمن آخر حزم التحديثات التي يعتزم الفريق إدخالها خلال موسم 2026، وفقًا لما كشف عنه موقع «موتورسبورت» العالمي المختص في رياضة السيارات والمحركات.

ويخطط الفريق الإيطالي لتقديم أرضية جديدة لسيارة «إس إف ـ 26» في أوستن، ضمن رابع حزم تحديثاته خلال الموسم الجاري، بهدف تحسين الارتكازية، وتوسيع نطاق أداء السيارة.

ويتمثل الهدف الأساسي من التحديث في إنتاج مستوى مماثل أو أكبر من الارتكازية، مع السماح للفريق باستخدام إعدادات أقل صلابة لنظام التعليق، ما من شأنه توسيع نطاق الأداء الذي تستطيع السيارة العمل ضمنه، ومنح السائقين مرونة أكبر في التعامل معها.

ومن الممكن أيضًا أن تحصل السيارة على تعديلات في الجوانب، وأجزاء الهيكل الخارجي خلال الفترة المقبلة، لكنها قد لا تظهر على سيارة «إس إف ـ 26» قبل جائزة المكسيك الكُبرى، المقررة بين 30 أكتوبر الجاري، والأول من نوفمبر المقبل.

وتحتل فيراري المركز الثاني في ترتيب بطولة الصانعين، برصيد 444 نقطة، خلف مرسيدس، المتصدرة التي جمعت 578 نقطة، بينما تأتي ماكلارين، ثالثة برصيد 339 نقطة، تليها ريد بُل في المركز الرابع برصيد 332 نقطة.