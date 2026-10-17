متحدث باسم الممثلة الأمريكية: سلمى لم تنوي إيذاء أحد

ذكر متحدث باسم الممثلة الأمريكية سلمى بلير، التي ألقي القبض عليها الأسبوع الماضي ووجهت إليها تهمة الاعتداء بسبب تصرفاتها على متن رحلة جوية، السبت، أن الممثلة لم تكن تنوي إيذاء أي شخص أو فتح باب الطائرة.

وكرر بيان صادر عن المتحدث باسمها ما ورد في تصريحات سابقة هذا الأسبوع عن أن بلير، المصابة بالتصلب المتعدد، ‌تعرضت لحالة ‌طبية طارئة على متن الرحلة الجوية ‌المتجهة ⁠من لوس أنجلوس ⁠إلى نيويورك. وأشار البيان إلى أن بلير لم تحاول فتح باب الطائرة كما أفادت بعض وسائل الإعلام.

وجاء في البيان: «لم تكن هناك أي محاولة لفتح باب الطائرة. لم تكن سلمى تنوي إيذاء أي شخص».

ودفعت بلير، الإثنين الماضي، ببراءتها من ⁠تهم الاعتداء على ضابط شرطة شارك في ‌اعتقالها بمطار جون ‌إف كنيدي بنيويورك، وعلى ممرضة بالمستشفى الذي نقلت إليه بعد ‌ذلك.

وأفاد بيان صادر عن إدارة شرطة ‌هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي بأن الشرطة استقبلت الطائرة عند هبوطها عقب ورود بلاغات عن «راكبة تمارس العنف الجسدي» تم تحديد هويتها على أنها بلير. وأفادت الشرطة أن اثنتين ‌من المضيفات أبلغتا عن إصابات، وتم نقل إحداهما إلى المستشفى.

وتشتهر بلير، البالغة ⁠من العمر ⁠54 عامًا، بدوريها في فيلمي كرول إنتنشنز وهيلبوي. وتحدثت علنًا عن تشخيص إصابتها بالتصلب المتعدد في 2018.

وجاء في البيان الصادر عن ممثل بلير أنها تعاني من حالة عصبية تعرف باسم التأثير البصلي الكاذب «تؤثر بشكل مباشر على الطريقة التي تظهر بها الحالة الطبية أمام الأشخاص الذين لا يعرفونها».

وقال ممثلون عن بلير: «هناك جوانب لهذه القصة أكثر بكثير مما تم نشره، ونطلب النظر إلى الحقائق كاملة قبل التسرع في إصدار الأحكام، سواء في قاعة المحكمة أو في محكمة الرأي العام».