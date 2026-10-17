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حصة أخيرة
2026.10.17 | 04:09 pm
انتظم لاعبو فريق ريال مديد الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، بحصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة إشبيلية، الأحد، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ نادي ريال مدريد)
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