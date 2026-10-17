حصة أخيرة

انتظم لاعبو فريق ريال مديد الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، بحصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة إشبيلية، الأحد، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ نادي ريال مدريد)