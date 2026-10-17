نيوم والاتفاق.. مواجهة البحث عن الانتصار الأول

يبحث فريق نيوم الأول لكرة القدم وضيفه الاتفاق عن انتصارهما الأول في المواجهات المباشرة في دوري روشن السعودي ضمن الجولة التاسعة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، السبت.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين بمواجهتين، الموسم الماضي، انتهت الأولى بهدف لمثله، والثانية بالتعادل سلبًا.

ويدخل نيوم المواجهة بعد انتصار كبير في أولى مواجهاته ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية على شعب حضرموت اليمني بأربعة أهداف دون مقابل، فيما انتصر منافسة الآخر الاتفاق في البطولة ذاتها على كاظمة الكويتي بهدفين دون مقابل.

ويحتل نيوم المركز الخامس في سلم الترتيب برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات، وتعادل وخسارتين، ويأتي الاتفاق في المركز السابع وبفارق أربع نقاط ورصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات وخسارتين.