سطر الإيطالي ​أنطونيو ريموندو​، مهاجم فريق فروزينوني​ الأول لكرة القدم، اسمه في تاريخ النادي العاصمي بعدما أصبح أول لاعب في تاريخه يسجل هاتريك في الدوري الإيطالي​، خلال الفوز على ساسوولو 4ـ2، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة، الجمعة.

ولد المهاجم الشاب في 18 مارس 2004 بمدينة رافينا بإيطاليا، ويعمل والده بييترو في الحرس المالي برافينا في قسم مكافحة المخدرات، ووالدته روسيللا، وله أخ أصغر يدعى توماسو يبلغ 18 عامًا ويلعب مهاجمًا في شباب أسكولي ويبلغ طوله نحو 195 سم، بينما يبلغ طول أنطونيو 185 سم ووزنه نحو 73 كيلو جرامًا.

وبدأ ممارسة كرة القدم في سن الخامسة مع فريق أزورا رافينا، ثم انتقل إلى روسي وكالسيو، قبل أن يلتحق بقطاع الناشئين في تشيزينا بين 2013 و2018، ومن هناك انضم إلى بولونيا عام 2018 حيث سجل 44 هدفًا في 80 مباراة مع الفرق السنية، واكتشفه المدرب سينيشا ميهايلوفيتش، الذي أدخله مع الفريق الأول وجعله يشارك للمرة الأولى في الدوري الإيطالي يوم 17 مايو 2021 أمام هيلاس فيرونا وهو في الـ 17 من عمره.

يدين الفتى الإيطالي بالكثير إلى الجامبي موسى بارو، لاعب فريق الخليج الحالي والتعاون السابق، الذي كان سببًا في دعمه خلال صعوده إلى الفريق الأول لبولونيا ومنحه الثقة والتعليمات حتى بات أحد ركائز الفريق.

يقول عن صعوده إلى الفريق الأول لبولونيا: «استقبلوني استقبالًا حارًا، على ما أظن، جعلوني أشعر فورًا أنني جزء من المجموعة، ولعلّ أكثر من ساعدني كان موسى بارو ولأنه كان شابًا، فقد فهم تمامًا ما كنت أشعر به في تلك اللحظات، وهو أكثر لاعب أنا معجب به وأعده قدوة لي إلى جانب السويدي زلاتان إبراهيمو فيتش الذي تعجبني شخصيته».

بعد موسم واحد مع فريق بولونيا خاض بعده عدة تجارب إعارة مع تيرنانا حيث سجل تسعة أهداف، وفنيسيا وساليرنيتانا، قبل أن ينتقل معارًا إلى فروسينوني في يوليو 2025، وقد سجل أول هاتريك له في مسيرته المهنية أمام ساسولو في مباراة فاز بها فريقه 4ـ2 ليصبح أول لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ ناديه بالدوري الإيطالي.