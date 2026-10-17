70 ألف زائر و500 شبك في مزاد عنيزة

سجل مزاد عنيزة للإبل بنسخته الثالثة حضور 70 ألف زائر منذ انطلاقته الخميس الماضي، وفق ما ذكره لـ«الرياضية» سلطان المحمدي، الرئيس التنفيذي والمستثمر في المزاد.

وقال المحمدي: «النسخة الجديدة من المزاد شهدت إقبالًا كبيرًا في أول يومين، وحرصنا على تقديم كافة التسهيلات للملاك والمستثمرين في الإبل».

وتابع: «يوجد في المزاد لجنة خاصة بالعبث مع أهمية إجراء الفحص الفوري على المطايا بعد بيعها من خلال نقلها إلى مراكز مخصصة للفحص، وإنهاء عملية البيع والشراء بعد الانتهاء من الفحص واستلام التقرير من اللجنة الطبية».

وأكد المحمدي أن اللجنة المنظمة وفرت 500 شبك لجميع المستثمرين، مشيرًا إلى وجود منطقة تسوق تبدأ من الصباح حتى المساء.

وأضاف: «جهزنا مواقع للأسر المنتجة والمستثمرين في جميع الأنشطة التجارية، إضافة إلى تحديد وقت للحراج يبدأ من الـ 04:00 عصرًا حتى الـ 10:00 مساء بشكل يومي، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل».