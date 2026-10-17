دوريا.. 50 يوما التعاون لا يسجل

يبحث فريق التعاون الأول لكرة القدم عن إنهاء غيابه عن التسجيل في دوري روشن السعودي، عندما يحل ضيفًا على الدرعية، السبت، ضمن الجولة التاسعة، بعد مرور 50 يومًا على آخر أهدافه في المسابقة أمام النصر، في 28 أغسطس الماضي.

وعجز الفريق القصيمي عن هز الشباك في أربع مباريات متتالية، بدأها بالتعادل السلبي أمام الفتح، قبل الخسارة من الحزم 0ـ1، والهلال 0ـ6، والشباب 0ـ3، ليستقبل عشرة أهداف خلال هذه المواجهات.

وفي المقابل، سجل التعاون خلال الفترة نفسها ثلاثة أهداف في دوري أبطال آسيا 2، بعدما تعادل مع النهضة العُماني 1ـ1، ثم تجاوز الريان القطري 2ـ1، الأربعاء الماضي.

ويأمل التعاون في استثمار انتصاره الآسيوي لاستعادة التسجيل وتحقيق فوزه الأول في الدوري، الذي اكتفى خلال مبارياته الثماني بثلاثة تعادلات مقابل خمس خسائر، جامعًا ثلاث نقاط.