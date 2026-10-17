مزاد المدينة المنورة.. محاورات شعرية وسامري

شهد مهرجان ومزاد المدينة المنورة في الحناكية تنظيم أمسيات ومحاورات شعرية، إضافة إلى فن السامري ضمن الفعليات المصاحبة للمهرجان، الذي اختتم الجمعة الماضي.

وشارك في اليوم الأول من فعالية المحاورة أربعة شعراء، وهم تركي الميزاني وعبدالله بن عتقان ومعتق العياضي وعبد العزيز العازمي، فيما شهد اليوم الثاني الأخير مشاركة سفر الدغيلبي ومحمد العازمي وثامر الشاماني وفواز العزيزي.

يذكر أن المزاد انطلقت فعالياته في الثامن من أكتوبر الجاري ببرامج متنوعة جمعت النشاط الاقتصادي والموروث الشعبي، شملت مزادًا لنوادر الإبل، وحراج الإبل، وعروضًا للإبل، إلى جانب الفنون التراثية والمحاورات الشعرية والأمسيات، وتقديم الهدايا والجوائز للزوار والمشاركين، وضم موقع الفعاليات سوقًا للأسر المنتجة، وعيادات بيطرية، وأجنحة لعدد من الجهات الحكومية قدمت خدماتها للزوار.