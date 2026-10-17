DR7 يتأهل إلى ربع نهائي دوري الملوك

حسم فريق FWZ الكويتي، بقيادة فواز، رئيس الفريق وصانع المحتوى، المركز الأول في مرحلة الدوري من الجولة الأولى «Split 1» لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إثر فوزه بنتيجة 10ـ8 على الفريق المصري Turbo في يوم المباريات الثامن، ليحجز بذلك مقعده مباشرة في الدور نصف النهائي، كما شهدت الجولة تأهّل فريقي DR7 السعودي وUltra Chmicha المغربي إلى دور ربع النهائي.

وحقّق يوم المباريات الثامن رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في يوم واحد، حيث بلغ 70 هدفًا، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 55 هدفًا.

ويعد هذا الفوز السابع لفريق FWZ في ثماني مباريات. وعلى الرغم من أن إسلام مرسي، هداف فريق Turbo، هو من افتتح التسجيل، إلا أن فريق FWZ حافظ على زخمه الهجومي، حيث سجل كل من ليونيل ألديريتي وصهيب ركتوت «هدفًا مضاعفًا»، إضافة إلى ركلة جزاء الرئيس، التي نفذها بنجاح نائب رئيس الفريق «هنودي أوسوم»، ليحسموا الانتصار.

وبهذه النتيجة، تعرّض فريق Turbo لخسارته الخامسة الموسم الجاري، وسيلتقي فريق FWZ في يوم المباريات التاسع مع الفريق المغربي Ultra Chmicha، بينما يختتم فريق Turbo مشواره في مرحلة الدوري بمواجهة فريق Bakhira FC.

ونجح حامل اللقب، الفريق السعودي DR7، الذي يقوده دربحه، صانع المحتوى، بتحقيق انتصار مثير بنتيجة 9ـ8 على مواطنه فريق Rising Peaks، الذي يقوده عبد الرحمن الشهري، في «ديربي سعودي». وجاء هذا الفوز على الرغم من افتقاد فريق DR7 لخدمات لاعبين أساسيين لالتحاقهم بصفوف المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، يتقدمهم عبد الله العقيلي ونواف عروان.

وبلغت الإثارة ذروتها في اللحظات الحاسمة، حيث نجح فريق DR7 في تعديل النتيجة 6ـ6 عبر سلطان عزاز، الذي تضاعف هدف ركلة الجزاء الخاص به بفضل البطاقة السرية للاعب النجم «Star Player Secret Card». وردّ فريق Rising Peaks بهدف مضاعف للاعب النجم عبر علي النمر، ليدخل الفريقان مرحلة كرة الحسم «Matchball Mode» الفترة الحاسمة من المباراة بعد الدقيقة 36 بتقدّم فريق Rising Peaks بنتيجة 8ـ6.

وانتفض فريق DR7 بقوة خلال مرحلة كرة الحسم، وسجل إيجو كانيندي هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة 8ـ8، قبل أن يتقمّص دافي «ماجور» ناتا، حارس مرمى الفريق، دور البطولة ويسجّل الهدف الحاسم ليكمل عودة مذهلة.

ويستعد فريق DR7 لمواجهة 3BS الأردني في الجولة التاسعة، بينما سيلتقي فريق Rising Peaks بـ Red Zone الأردني.

وحقّق ممثل قطر فريق ABO FC، بقيادة أبو فلة، رئيس الفريق، فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة 8ـ7 على الفريق المغربي Bakhira FC، الذي يقوده أشرف صبيري ويونس زارو، الرئيسان المشاركان.

ولعب جوناثان باتون دورًا محوريًا في انتصار ABO FC، ونجح في تنفيذ ركلة جزاء البطاقة السرية، كما سجل هدف الرد في ركلات الترجيح مقابل ركلة جزاء الرئيس لفريق Bakhira، ليبقي فريقه في دائرة المنافسة. ومع قتال الفريقين بشراسة لتحقيق فوز مصيري، امتدت الإثارة حتى اللحظات الأخيرة من مرحلة كرة الحسم، حيث فرض جالدي هوجو نفسه نجمًا بتسجيله هدفين في الدقيقتين 39 و50 ليمنح فريق ABO FC الفوز. ويمثل هذا الانتصار الثالث لفريق ABO FC الموسم الجاري، بينما تلقّى فريق Bakhira FC خسارته السادسة ليكون أوّل فريق خارج حسابات التأهّل للأدوار الإقصائيّة.

وسيختتم فريق Bakhira FC مبارياته في الدوري بمواجهة فريق Turbo المصري يوم 23 أكتوبر، فيما سيلعب فريق ABO FC ضد RA2 السعودي.

ونجح فريق RA2، بقيادة رئيسه رائد، في قلب تأخره إلى فوز ثمين بنتيجة 5ـ4 على 3BS الأردني.

وكان 3BS، بقيادة عبسي، قد فرض سيطرته على معظم فترات اللقاء، ودخل مرحلة كرة الحسم متقدمًا بنتيجة 4ـ3، إلا أن إصرار لاعبي RA2 قادهم لتحقيق عودة مذهلة واقتناص الفوز.

ودفع عبسي ثمن إهداره لفرصة ذهبية من ركلة جزاء الرئيس، التي كانت كفيلة بتوسيع الفارق إلى 4ـ1 لمصلحة فريقه ليرد رائد مباشرة بتسجيل ركلة جزاء الرئيس الخاصة بفريقه، مقلصًا الفارق إلى 3ـ2 قبل الدخول في مرحلة كرة الحسم. وبات مصير تأهل فريق RA2 لربع النهائي بيده، حيث سيضمن التأهل في حال فوزه على فريق ABO FC الأسبوع المقبل في ختام مرحلة الدوري، بينما يستعد فريق 3BS لمواجهة DR7، حامل اللقب، في الجولة الأخيرة.

واختتمت مباريات اليوم الثامن بفوز فريق Red Zone الأردني، بقيادة ماهركو، رئيس الفريق، بنتيجة 6ـ5 على الفريق المغربي Ultra Chmicha، الذي يقوده إلياس المالكي، بعد أن قلب تأخره بفارق هدفين خلال مرحلة كرة الحسم.

ودخل فريق Red Zone مرحلة كرة الحسم متأخرًا بنتيجة 5ـ3، لكنه قاتل بشراسة ليعادل النتيجة 5ـ5 قبل أن يسجل النجم المصري محمد عبد الفتاح هدف الفوز الحاسم. وتركت هذه النتيجة فريق Red Zone بسجل أربعة انتصارات وأربع هزائم، في حين تجرّع فريق Ultra Chmicha مرارة الخسارة الثالثة على التوالي.

ويواجه فريق Red Zone نظيره Rising Peaks السعودي في الجولة التاسعة الأخيرة، مدركًا أن الفوز سيضمن له التأهل لربع النهائي.

في المقابل، سيلتقي Ultra Chmicha، الذي ضمن التأهّل إلى دور ربع النهائي، مع المتصدر فريق FWZ.

وتحسم المقاعد الأربعة المتبقية في الدور ربع النهائي خلال الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري، الجمعة 23 أكتوبر.

وتلعب مباريات الدور ربع النهائي في 26 أكتوبر، قبل أن يختتم الموسم بـ «النهائي الرباعي» 30 أكتوبر.