صفقات المدينة المنورة تتجاوز 13 مليون ريال

شهد مزاد المدينة المنورة الثالث للإبل بمحافظة الحناكية استقطاب أكثر من 110 آلاف زائر، ومشاركة أكثر من 350 مشاركًا، فيما تجاوزت قيمة الصفقات 13 مليون ريال، وبلغت نسبة الإشغال في المحافظة 97 في المئة خلال فترة تنظيمه.

وأوضح مبارك بن عطا الله المورقي، محافظ الحناكية، أن هذه النتائج تعكس النجاح الذي حققته الفعالية في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة، ودعم ملاك الإبل والمهتمين بهذا الموروث السعودي الأصيل، إلى جانب تعزيز الحراك التجاري والسياحي والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتراثية التي تتميز بها المحافظة.

يذكر أن المزاد الذي انطلقت فعالياته في الثامن من أكتوبر الجاري ببرامج متنوعة جمعت النشاط الاقتصادي والموروث الشعبي، شملت مزادًا لنوادر الإبل، وحراج الإبل، وعروضًا للإبل، إلى جانب الفنون التراثية والمحاورات الشعرية والأمسيات، وتقديم الهدايا والجوائز للزوار والمشاركين، وضم موقع الفعاليات سوقًا للأسر المنتجة، وعيادات بيطرية، وأجنحة لعدد من الجهات الحكومية قدمت خدماتها للزوار، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويدعم الأنشطة الاقتصادية المصاحبة للمزاد.