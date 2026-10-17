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70 ألف زائر

2026.10.17 | 04:40 pm
انطلق مزاد عنيزة للإبل بنسخته الثالثة، الخميس الماضي، وسط حضور 70 ألف زائر، ويشهد العديد من الفعاليات المصاحبة، منها الأسر المنتجة (المركز الإعلامي ـ مزاد عنيزة)
70 ألف زائر

70 ألف زائر

70 ألف زائر

70 ألف زائر