70 ألف زائر

انطلق مزاد عنيزة للإبل بنسخته الثالثة، الخميس الماضي، وسط حضور 70 ألف زائر، ويشهد العديد من الفعاليات المصاحبة، منها الأسر المنتجة (المركز الإعلامي ـ مزاد عنيزة)