الأهلي يحتفظ بعاشور وبقرار يهاجم وحيدا

اكتفى الحسين عموتة، المدرب الفني لفريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، بمهاجم واحد مع تكثيف خط الوسط في التشكيلة الأساسية لمواجهة كيتارا الأوغندي، التي تجمع الفريقين السبت، على ملعب هويما في أوغندا، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واعتمد عموتة على المغربي منصف بقرار وحيدًا في خط المقدمة، خلفه خمسة لاعبين في خط الوسط، يتقدمهم حسين الشحات وطاهر محمد وأفشة، إلى جانب مروان عطية وعمر الساعي، في تشكيلة تميل إلى تعزيز الكثافة في منطقة الوسط مع الاحتفاظ بخيار هجومي مباشر.

ويقود محمد الشناوي حراسة المرمى، فيما يتكون خط الدفاع من ياسين مرعي وأشرف داري وأكرم توفيق وكريم فؤاد، في حين يعوّل الجهاز الفني على خبرة عدد من عناصره في التعامل مع المواجهات القارية خارج الأرض.

ويحتفظ الأهلي بأوراق هجومية بارزة على مقاعد البدلاء، يتقدمها إمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، إلى جانب مصطفى شوبير ومحمد هاني وهادي رياض وتوفيق محمد وأحمد رضا وسفيان بن جديدة، ما يمنح المدرب خيارات لتغيير النهج الهجومي بحسب مجريات اللقاء.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في أوغندا، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب، وتقرّبه من العبور إلى الدور التالي من البطولة الإفريقية.