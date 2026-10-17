خليجي تحت 17.. النعيمي يدير مواجهة الأخضر ومصر

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم مهمة قيادة مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره المصري، على ملعب حمد الكبير، إلى الإماراتي زايد النعيمي، في اللقاء الذي يجمع الطرفين ضمن مباريات اليوم الثاني من منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا ـ قطر 2026.

ويعاون النعيمي مواطناه حميد القيواني وحمد الكتبي، فيما يتولى البحريني محمد راشد مهمة الحكم الرابع، وعبد الله بليدة مقيم الحكام، في أولى مواجهات المجموعة الثانية التي يتطلع فيها الأخضر السعودي إلى الحفاظ على لقبه بصفته بطل النسخة الأولى.

وتستضيف دولة قطر البطولة خلال الفترة من 16 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل، بمشاركة 10 منتخبات تخوض 23 مباراة، في أكبر نسخة من البطولة من حيث عدد المنتخبات المشاركة.

كما أسندت اللجنة إدارة المباراة الثانية، التي تجمع منتخبي العراق واليمن، ضمن المجموعة ذاتها، التي يستضيفها ملعب سعود بن عبد الرحمن، إلى الحكم العماني محمد مراد البلوشي، ويعاونه مواطنه جاسم العامري وصالح البلوشي، ويحضر العماني عبد المجيد الغداني بصفته الحكم الرابع، ويتولى عبد الرحمن العمري مهمة مقيم الحكام.