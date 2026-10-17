بعد الجراحة.. تأهيل العقيدي في لندن

يمكث الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، في لندن العاصمة البريطانية، لمدة أسبوع، وذلك ضمن المرحلة الأولى التأهيلية بعد إجراء عملية جراحية في موضع إصابته بمرفق اليد، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجراح الإنجليزي الذي أجرى العملية للعقيدي سيشرف على حالته بعد العملية، على أن يمنحه البرنامج التأهيلي لتنفيذه في عيادة النادي بعد عودته من الرحلة العلاجية.

وكانت «الرياضية» نشرت الأربعاء الماضي وفق مصدر خاص، أن العقيدي اتخذ قرار الجراحة بدلًا من خيار التأهيل، وفق تنسيق الجهازين الطبيين في النادي والمنتخب، وبعد عدة مشاورات معهما فضّل الحارس جرّاح إنجليزي بعدما عُرِض عليه ثلاثة جرّاحين بينهم برتغاليّ وإسبانيّ.

وبعد الفحوصات طرح الطبيب المعالج خيارين، حسبما أوردت «الرياضية» الثلاثاء، الأول التأهيل لمدة أربعة أسابيع مع عدم استبعاد عودة الألم، والثاني جراحة تتحدد بعدها خطة التأهيل، وهو الخيار الذي تم اعتماده.

وسقط العقيدي على أرضية ملعب «الإنماء» لدى محاولته إبعاد كرة عرضية أمام المنتخب الكويتي في مباراة الافتتاح الرسمي لـ «خليجي 27». على إثر ذلك، خرج في تبديلٍ اضطراري تاركًا مكانه لمحمد العويس. وبعد المباراة استُبعِد بسبب الإصابة من معسكر «الأخضر» الذي تُوِّج لاحقًا باللقب.