بثنائية نيتو.. تشيلسي يذيق إيفرتون الخسارة الأولى

ألحق فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم الخسارة الأولى بمضيفه إيفرتون بعد أن تغلب عليه السبت بثنائية نظيفة في الشوط الثاني، وذلك لحساب الجولة السابعة للدوري الممتاز.

ويعد هذا أول انتصار لتشيلسي خارج ملعبه في الدوري الممتاز مع الحفاظ على نظافة شباكه منذ نوفمبر الماضي عندما تغلب بثنائية على بيرنلي بعد 22 مباراة تلقى فيها أهدافًا بحسب «أوبتا».

وبعد شوط أول سلبي تميز بالاحتكاكات البدنية، وشهد خمس بطاقات صفراء ومشادات كلامية.

افتتح التسجيل بعد 43 ثانية من إطلاق صافرة بداية الحصة الثانية بواسطة الجناح البرتغالي الدولي بيدرو نيتو، مستفيدًا من تمريرة جوريل هاتو قبل أن يسددها بقوة في الشباك.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها بيتو هدفين في مباراة واحدة بالدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى 23 هدفًا منذ وصوله في أغسطس 2019 عبر بوابة وولفرهامبتون، منها 12 مع تشيلسي الذي انضم إليه عام 2024.

وأصبح تشيلسي بهذا الهدف ثالث فريق يسجل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني في مباراتين متتاليتين بالمسابقة بعد أولدهام أثليتيك «ديسمبر 1992» وتوتنام «مايو 1993».

وضاعف تشيلسي تقدمه «90» عندما انقض نيتو على كرة لم يحسن الدفاع تشتيتها بعد أن اصطدمت ركلة حرة نفذها جوردان هندرسون بالحائط، ليسددها منخفضة، ليتلقى إيفرتون خسارته الأولى الموسم الجاري.

وفشل إيفرتون في التسجيل في مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ فبراير «1-0 ضد مانشستر يونايتد».

وشهدت المباراة إصابة الدولي الأرجنتيني إيلميانو مارتنيز حارس تشيلسي في الدقيقة 75 بعد اصطدامه بجاراد برانثويت مدافع إيفرتون، ونُقل على إثرها إلى المستشفى.