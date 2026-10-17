أبو الشامات.. بصمة مؤثرة وأرقام لافتة في موسم استثنائي

واصل محمد أبو الشامات، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، بصمته المؤثرة في الموسم الجاري، بعد تسجيله هدف الفوز 2ـ1 في شباك أبها ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، الجمعة، معززًا أرقامه اللافتة في خانات وإحصاءات عدة، مع انطلاقة ما يمكن وصفه بالموسم الأفضل في مسيرته.

وعلى الرغم من انقضاء 9 جولات فقط من عمر الموسم، حقق أبو الشامات أفضل محصلة شخصية له من ناحية عدد الأهداف في موسم واحد دوريًا، خلال موسمه الثالث مع القادسية في دوري الأضواء، إذ رفع رصيده إلى 4 أهداف، بعدما كان قد سجل 3 أهداف في 31 مشاركة بالموسم الماضي.

وفي إحصائية أخرى، أكّد أبو الشامات دوره البارز في الشق الهجومي، إذ لم يكتف بتسجيل الأهداف فحسب، كونه صنع 4 أهداف في 4 مباريات متتالية، أمام الدرعية والأهلي والاتفاق والخلود، بين الجولتيْن الخامسة والثامنة، ليتصدر ترتيب أفضل صانعي الأهداف على مستوى الدوري حتى الآن، مناصفة مع أولي واتكينز لاعب الهلال.

وبذلك، رفع أبو الشامات إجمالي مساهماته التهديفية دوريًا في الموسم الجاري إلى 8 مساهمات بعد 9 مشاركات، مع معدل لافت يصل إلى مساهمة كل 87 دقيقة، مقارنة بمساهمة كل 250 دقيقة في الموسم الماضي، ومساهمة كل 312 دقيقة في موسم 2024ـ2025.

ويقف أبو الشامات أمام طريق مفتوح لتسجيل رقمه الشخصي الأفضل في عدد المساهمات التهديفية دوريًا في موسم واحد، فهو يبعد مساهمتيْن فقط عن رقمه الأفضل، والذي حققه في الموسم الماضي، مع 10 مساهمات في 31 مشاركة.

وسجل أبو الشامات حتى اللحظة أرقامًا لافتة في خانات أخرى، فهو يُعد أفضل لاعبي الدوري في عدد التدخلات الدفاعية الزاحفة، وبواقع 28 تدخلًا، كما أنّه يُعد أفضل اللاعبين المحليين في صناعة الفرص الخطيرة، مناصفة مع مصعب الجوير، زميله في القادسية، وبرصيد 5 لكل منهما.

وتزامن تألق أبو الشامات في الموسم الجاري مع تتويجه مع المنتخب السعودي في 6 أكتوبر الجاري بلقب بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، إذ شارك في جميع مباريات الأخضر في الطريق نحو اللقب، وحضر في تشكيلة المدرب جيورجيوس دونيس الأساسية في 4 مباريات، بما فيها المباراة النهائية أمام منتخب الإمارات.