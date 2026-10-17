روما يخسر كونيه 3 أسابيع

خسر فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم الدولي الفرنسي مانو كونيه، لثلاثة أسابيع بعد إصابته في الفخذ أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وخسر روما تقدمه على الملعب الأولمبي 3ـ1 قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بحوالي ربع ساعة لينهي المباراة 3ـ4.

وبحسب المدرب جان بييرو جاسبيريني يُتوقع أن يعود لاعب الوسط إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأوضح المدرب في تصريحات صحافية قبل مواجهة أمام جنوى السبت: «أظهر فحص الرنين المغناطيسي وجود إصابة من الدرجة الأولى في الفخذ. ليست إصابة بشكل خاص، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت».

وأضاف: «نأمل أن يكون جاهزًا للعودة في مباراة ساسوولو في السابع من نوفمبر، وربما قبل ذلك بقليل».

ومن المنتظر أن يغيب كونيه، البالغ 25 عامًا، عن أربع مباريات في الدوري الإيطالي ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل روما المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين، ولم يخسر حتى الآن بعد مرور ست جولات.

خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة التي شهدت بداية عهد زين الدين زيدان على رأس المنتخب الفرنسي، شارك كونيه «22 مباراة دولية» في ثلاث من أصل أربع مباريات خاضها «الديوك»، ولعب المباراة الأولى كاملة في الفوز على تركيا 1ـ0.

وسيخوض المنتخب مباراتيه المقبلتين في دوري الأمم الأوروبية في 12 نوفمبر أمام إيطاليا، ثم في الـ 15 منه ضد تركيا.