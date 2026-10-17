أفضل لاعب في آسيا.. كيف تُحتسب النقاط وتُحسم المنافسة؟

لا يعتمد اختيار أفضل لاعب في آسيا على عدد الأهداف أو الألقاب التي يحققها المرشَّح وحدها، بل يستند إلى مجموعة من المعايير تشمل جوائز رجل المباراة في البطولات الرسمية، والإنجازات الفردية والجماعية، والانضباط، إلى جانب المراجعة الفنية للمرشَّحين.

وتضم قائمة المرشحين لنسخة 2026 النجمين السعوديين سالم الدوسري، قائد الهلال، وفراس البريكان، مهاجم الأهلي، إلى جانب الإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس مرمى فريق تراكتور ومنتخب بلاده.

وحُدِّدت هذه القائمة عبر نظام نقاط يعتمد بصورة كبيرة على جوائز رجل المباراة التي يحصل عليها اللاعب في البطولات الرسمية المشمولة بالتقييم. وتختلف قيمة النقاط من بطولة إلى أخرى بحسب وزنها، والمرحلة التي تُلعب فيها المباراة أحيانًا.

وبحسب النسخة السابقة من قواعد الاختيار، يمنح النظام اللاعب 60 نقطة عند اختياره رجل المباراة في كأس العالم، مقابل 40 نقطة في كأس آسيا ودورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم، و25 نقطة في الدور الرابع من تصفيات المونديال، و20 نقطة في الدور الثالث من المحفل ذاته، وكذلك في التصفيات النهائية لكأس آسيا. أما في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيحصل اللاعب على 15 نقطة عن كل جائزة رجل مباراة، مقابل 10 نقاط في دوري أبطال آسيا 2.

ويبقى تفاوت النقاط بين البطولات موضع نقاش، فجائزة رجل المباراة في كأس العالم تمنح اللاعب 60 نقطة دفعة واحدة، بينما يحتاج إلى أربع جوائز في «النخبة» لتحقيق الرصيد ذاته، وهو ما يطرح تساؤلات باستمرار حول مدى أهمية التوازن بين قيمة البطولة واستمرارية الأداء على مدار الموسم.

وتختلف عملية اختيار رجل المباراة وفق طبيعة المسابقة، ففي البطولات المجمعة، مثل نهائيات كأس آسيا، التي تغيب عن نطاق الفترة محل التقييم الحالي، تتولى مجموعة تحليل فني مشكَّلة مسؤولية اختيار رجل المباراة، بينما تُسند هذه المَهمّة في البطولات غير المجمعة، مثل «النخبة»، إلى المحللين الفنيين للاتحاد الآسيوي ومراقبي المباريات.

ولا يتوقف تقييم المرشحين عند جوائز رجل المباراة، بل يمتد ليشمل الإنجازات الفردية والجماعية بوصفها ركيزة أساسية في عملية الاختيار منذ بدايتها. ويتعلق ذلك بالألقاب التي يحققها اللاعب وفريقه خلال العام نفسه، مثل دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويظل رصيد المرشح عرضة للنقصان، بقوة عامل الانضباط واللعب النظيف المعتمد ضمن معايير الاختيار، ففي حال حصول اللاعب على بطاقة حمراء يخصم من رصيده 10 نقاط، بينما يخسر 5 نقاط عند حصوله على بطاقة صفراء.

وعند احتساب الرصيد النهائي، إذا تساوى لاعبان أو أكثر في مجموع النقاط، يُستعان بعدد الأهداف المسجلة للمفاضلة بين المهاجمين ولاعبي الوسط.

وعقب تحديد اللاعبين الثلاثة الأعلى نقاطًا، تتولى لجنة تضم ثلاثة أعضاء من اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي، يُختارون بطريقة سرية، مراجعة المرشحين وإعداد السيناريوهات الخاصة بالاختيار النهائي، قبل تقديم اسم الفائز بالجائزة.

ومن الشروط الملزمة للمرشحين الثلاثة حضور حفل توزيع الجوائز، ويؤدي غياب أي منهم إلى فقدانه حق المنافسة على الجائزة.

ويُعلن اسم الفائز خلال حفل الاتحاد الآسيوي الذي تحتضنه بانكوك، العاصمة التايلاندية، 19 نوفمبر المقبل.