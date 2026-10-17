جوميز: الفتح تغير.. وهدفي الانتصارات

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، أن فريقه يعمل على تطوير الأداء وتعزيز العوامل التي تساعده على مواصلة الانتصارات، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي المقررة الأحد.

وقال جوميز: «نسعى إلى تقديم أداء جيد، لكن في بعض الأحيان لا نظهر بالمستوى المطلوب ونخسر أو نتعادل، وفي أحيان أخرى نقدم أداءً جيدًا دون تحقيق الفوز، وفي المباراة الأخيرة كنا نستحق الانتصار».

وعن مواجهة الفتح، أوضح جوميز أن الفريق الشرقي تعاقد مع لاعبين أفضل من الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن معرفته السابقة بالنادي، الذي قاده الموسم الماضي تمنحه دراية بنقاط القوة والضعف، وهو ما يساعده في التحضير للمواجهة.