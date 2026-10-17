ضمك يودع الشهري

انتقل عبدالعزيز الشهري، لاعب وسط فريق ضمك تحت 21 عامًا لكرة القدم، إلى رحمة الله تعالى، فجر السبت، متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها إثر حادث دهس وقع 5 أكتوبر الجاري، بالقرب من جامعة الملك خالد بالفرعاء، ونُقل على إثره إلى مستشفى عسير لتلقي العلاج.

وسبق للشهري قيادة فريق ضمك تحت 18 عامًا، وأسهم مع زملائه في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي، كما نال جائزة لاعب الشهر في يناير الماضي، نظير المستويات التي قدمها مع الفريق.

ومن المقرر أن يصلى على الفقيد، الأحد، بعد صلاة العصر، في الجامع الكبير بمركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة.

من جانبها، نعت إدارة نادي ضمك ومنسوبو النادي اللاعب الراحل، مقدمين خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرته وذويه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.