سيتي يكسب إيبسويتش.. وماريسكا يكسر رقم جوارديولا

أصبح الإيطالي إنزو ماريسكا أول مدربٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يفوز بمبارياته السبع الأولى مع فريقه الجديد بعد أن تخطى مانشستر سيتي ضيفه إيبسويتش تاون 3ـ2، السبت.

وتفوَّق ماريسكا على سلفه الإسباني بيب جوارديولا الذي حقق ستة انتصاراتٍ متتالية موسم 2016ـ2017 في مستهل مشواره مع سيتي.

ودخل «السماوي» المباراة على وقع خسارةٍ مؤلمةٍ على ملعبه، الأربعاء الماضي، 2ـ4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، لكنَّه لم يتأثر معنويًّا، وهيمن على المواجهة، ونجح في افتتاح التسجيل بعد 19 دقيقةً حين توغل الجناح البلجيكي جيريمي دوكو في الجهة اليسرى قبل أن يتلقَّى كرةً عرضيةً من فيل فودين، ويحوِّلها في الشباك.

وردَّ الضيوف سريعًا عبر الياباني دايزن ماييدا الذي تفوَّق في معركته الفردية على مارك جيهي، قلب الدفاع، ما فتح الطريق أمامه نحو مرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما «21».

وبهدفه السابع في الدوري والـ 11 في عشر مبارياتٍ إجمالًا الموسم الجاري، أعاد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند سيتي إلى المقدمة بكرةٍ رأسيةٍ إثر عرضيةٍ من الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش «34» إثر هجمةٍ مرتدةٍ، وتمريرةٍ من السنغالي إيليمان ندياي.

وحُرِمَ النرويجي من الثلاثية وهدفٍ من تسديدةٍ جانبيةٍ نتيجة تسلل ممرِّر الكرة الأرجنتيني إنسو فرنانديز «87».

وحسم هالاند النقاط الثلاث بهدفه الثاني في اللقاء والثامن في الموسم عند الدقيقة 69.

وقلَّص الضيوف الفارق إلى هدفٍ نتيجة خطأ ارتكبه جيهي على الغاني فاتاوو إيساهاكو لدى توغله في المنطقة، ليحصل إيبسويتش على ركلة جزاءٍ، نفذها الهولندي زيان فليمينج بنجاحٍ «90».

ورفع سيتي رصيده إلى 21 نقطةً، وابتعد في الصدارة بفارق ست نقاطٍ عن أرسنال، حامل اللقب، الذي يلعب في ضيافة نوتنجهام فورست، الأحد، فيما تجمَّد رصيد إيبسويتش عند تسع نقاط.