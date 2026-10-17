أخضر 16 يخسر انطلاقة مصر

استهلَّ المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم مشاركته في كأس الخليج بالخسارة أمام نظيره المصري 0ـ5 على ملعب حمد الكبير في الدوحة، العاصمة القطرية، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، السبت.

وانتهى الشوط الأول سلبيًّا قبل أن ينتفض المنتخب المصري في الثاني بخماسيةٍ، سجلها محمد جمال من علامة الجزاء، وزياد سعودي، وأحمد صفوت، وخالد محمود، وأحمد بشير عند الدقائق 54 و80 و85 و90+5 و90+8 على التوالي.

ودخل المنتخب السعودي المواجهة بتشكيلٍ ضمَّ يوسف موسى، وفواز سفياني، ومشاري الشهراني، وحسن صالح، وأحمد المزيعل، ومروان المولد، وأحمد الثقفي، وعبد الله الشبيب، وتميم الخالدي، وفاضل السادة، ويزن الجيزاني.

يُذكر أن الأخضر يأتي على رأس المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج، وإلى جانبه منتخبات العراق، والكويت، واليمن، ومصر.