بعد الإصابة.. بافار خارج حسابات إنتر

يغيب الظهير الفرنسي بنجامان بافار عن فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم لثلاثة أسابيع بسبب إصابته بالتهاب في العضلات المقربة للفخذ اليمنى بحسب بيان النادي.

ولم يحدد النادي في بيانه، السبت، مدة غياب لاعبه، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أفادت بأن بطل العالم 2018 سيكون خارج المنافسات حتى الأسبوع الأخير الذي يسبق فترة التوقف الدولي، وقد يكون جاهزًا لمواجهة كومو في الثامن من نوفمبر.

منذ بداية الموسم، خاض المدافع، البالغ 30 عامًا، ثلاثًا من أصل ست مباريات في الدوري مع فريقه، إضافة إلى واحدة من أصل اثنتين بدوري أبطال أوروبا.