بنقاط نيوم.. الاتفاق ينهي غياب 43 يوما

أنهى فريق الاتفاق الأول لكرة القدم غيابًا عن الانتصار، استمر 43 يومًا في دوري روشن السعودي بعد حسم مواجهته أمام مضيفه نيوم 1ـ0، السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويدين الفريق الاتفاقي بهذا الفوز إلى لاعبه عبد الله الخطيب الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 83.

ويعود الانتصار الأخير للاتفاق إلى 4 سبتمبر الماضي، وكان على حساب أبها 1ـ0 في الجولة الخامسة، ثم خاض ثلاث مبارياتٍ، انتهت جميعها بالتعادل، مع الفيصلي 0ـ0 والقادسية 3ـ3 والخليج 1ـ1، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات أمام نيوم، ويُلحِق به الخسارة الأولى في تاريخ مبارياتهما ضمن دوري المحترفين بعد أن سيطر التعادل على المواجهتين اللتين جمعتهما الموسم الماضي.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 15 نقطةً، لكنَّه بقي في المركز السابع. في المقابل، تجمَّدت نقاط نيوم عند 16 في المركز الخامس.