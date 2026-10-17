بوعدي.. أساسيّا المرة الأولى

شارك الدولي المغربي أيوب بوعدي، لاعب الوسط، أساسيًّا للمرة الأولى مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم في مواجهة إبسويتش تاون لحساب الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ووصل بوعدي، البالغ 18 عامًا، إلى سيتي في أغسطس الماضي من ليل الفرنسي مقابل 95 مليون يورو، وكان ظهوره الأول بالجولة الثانية أمام كريستال بالاس.

وأكمل اللاعب مباراته الرابعة بالدوري وحصل على تقييم 7.3 على مقياس «سوفا سكور». وظهر بوعدي أيضًا في مباراتين بدوري الأبطال وأخرى في الدرع الخيرية. وبلغ مجموع دقائق المباريات التي لعبها حتى الآن 332، وأسهم بتمريرتين.

وقال بوعدي، في تصريحات صحافية عقب المباراة التي فاز فيها فريقه 3ـ2: «كنت سعيدًا جدًّا بالطبع باللعب أساسيًّا. أنا أحب كرة القدم وأحب اللعب، وأرغب في المشاركة في كل مباراة. لكنني أدرك أنَّ الأمرَ جزءٌ من عملية التطور، ولذلك كنت سعيدًا جدًّا بأدائي اليوم».

وأضاف في حديثه لقناة الدوري الممتاز:«بعدما قلص أبسويتس الفارق إلى 2-3 تشعر ببعض الضغط بالتأكيد في مثل هذه اللحظات، لأنك لا تريد أن يسجل المنافس مجددًا. لكننا تعاملنا مع الموقف بشكل جيد جدًا، وكنا سعداء بالطريقة التي أنهينا بها المباراة».

ومنذ قدومه إلى سيتي ارتفعت القيمة السوقية للاعب 10 ملايين ليصل 90 مليونًا، بحسب التحديث الأخير لموقع «ترانسفير ماركت».

وعلى الرغم من صغر سنه شارك بوعدي في 10 مباريات مع المنتخب المغربي، وكان ظهوره الأكثر تميزًا بكأس العالم 2026، حيث شارك في المباريات الخميس لـ«أسود الأطلس» أساسيًّا.