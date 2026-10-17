«هيئة الترفيه» تستعرض خدماتها أمام رواد الأعمال

تشارك الهيئة العامة للترفيه، الأحد، في فعالية «مجتمع الترفيه» التي تنظِّمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بمركز دعم المنشآت في الرياض، ضمن جهود دعم رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع الترفيه، وفقًا لما نشره حساب الهيئة في منصة «إكس».

وتتضمَّن مشاركة الهيئة جلسةً حواريةً، تناقش التنظيم والجاهزية في قطاع الترفيه، إلى جانب جناحٍ تعريفي، يستعرض الخدمات التي تقدمها الهيئة لروَّاد الأعمال والمستثمرين بهدف تعريفهم بالفرص المتاحة، والخدمات الداعمة لأنشطتهم في القطاع.

وتُجرى الفعالية، 18 أكتوبر الجاري، من الـ 04:00 عصرًا حتى الـ 08:00 مساءً، بالتعاون مع «سفيرة»، ضمن مجتمعات دعم المنشآت التي تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية ورواد الأعمال.