الأغر يتصدر سباحة المناطق بـ 37 ألف نقطة

تصدر نادي الأغر الترتيب العام لبطولة كأس أندية المناطق للأندية الغربية والجنوبية للسباحة، التي اختتمت منافساتها السبت بمسبح نادي عكاظ في الطائف، بعد أن جمع 37611.7 نقطة.

وحلَّ عكاظ في المركز الثاني برصيد 27829.9 نقطة، فيما جاء الوحدة ثالثًا بـ25731.6 نقطة، والقنفذة رابعًا بـ22248.6 نقطة، والأنصار خامسًا بـ21965.5 نقطة.

واحتل الصواري المركز السادس برصيد 18106.5 نقطة، يليه أبها سابعًا بـ12847.4 نقطة، والذهب ثامنًا بـ11651.6 نقطة، ووج تاسعًا بـ9761.6 نقطة، وأحد عاشرًا بـ9280.8 نقطة.

وجاء جدة في المركز الحادي عشر برصيد 8217 نقطة، والزيتون ثاني عشر بـ2752 نقطة، والأخدود ثالث عشر بـ240 نقطة، فيما حلَّ الفاروق في المركز الرابع عشر والأخير دون نقاط.

وجرت منافسات البطولة خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، وفق النتائج الرسمية التي نشرها الاتحاد السعودي للسباحة.