4 حكام سعوديين يديرون نهائيات مونديال الكاراتيه

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للكاراتيه أربعة حكام سعوديين لإدارة مباريات النهائيات في بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا، الجارية في مدينة بيلسكو بيالا البولندية.

وضمت قائمة الحكام السعوديين المختارين عبد الله العتيبي، علي الغامدي، عمر المطر، ومرعي البيشي، وفقًا لما أعلنه الاتحاد السعودي للكاراتيه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

وتُجرى منافسات البطولة خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم، يتنافسون على ألقاب الفئات العمرية الثلاث.

ويأتي اختيار الرباعي السعودي للمشاركة في إدارة المباريات النهائية ضمن الحضور التحكيمي السعودي في المحافل الدولية للعبة.