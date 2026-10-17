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النصر يستعد

2026.10.17 | 09:15 pm
أجرى لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، السبت، حصةً تدريبيةً مسائيةً في مقر النادي ضمن الاستعدادات لمواجهة نيوم، الثلاثاء المقبل، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - النصر)
النصر يستعد

النصر يستعد

النصر يستعد

النصر يستعد

النصر يستعد

النصر يستعد

النصر يستعد