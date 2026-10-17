النصر يستعد

أجرى لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، السبت، حصةً تدريبيةً مسائيةً في مقر النادي ضمن الاستعدادات لمواجهة نيوم، الثلاثاء المقبل، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - النصر)