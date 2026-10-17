ليفربول يخطف نقاط برينتفورد

تعافى فريق ليفربول الأول لكرة القدم من خسارته القاسية 0ـ3 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسبوع الماضي، بالفوز 2ـ1 على مضيفه برينتفورد، السبت، ضمن الجولة السابعة.

ومنح كين لويس بوتر التقدم لبرينتفورد في الدقيقة 44، لكنَّ الفريق فقدَ يهور يارموليوك بعد طرده بسبب نطحةٍ خلال الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عادلَ الإسباني فيكتور مونيوز النتيجة لليفربول «62»، وأحرز السويدي ألكسندر إيزاك هدف الفوز «70»، ليحصد «الريدز» النقاط الثلاث.

وتلقَّى فيتالي يانيلت بطاقةً صفراءَ ثانيةً في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليُكمل برينتفورد المباراة بتسعة لاعبين، في حين أهدر الفرنسي برادلي باركولا فرصةً أخرى عندما اختار التمرير بدلًا من التسديد بعد هجمةٍ مرتدةٍ.

وربما كان اللاعب لا يزال يفكر في فرصته خلال الشوط الأول عندما اعترض محاولة يانيلت، وانفرد بالمرمى، لكنَّه سدَّد فوق الحارس المتقدم وإلى خارج المرمى. وفي كل الأحوال، منحت الفرصتان جماهير ليفربول لمحةً عما يمكن أن يقدِّمه الفرنسي مستقبلًا عندما يتأقلم تمامًا في «مرسيسايد».

وانضمَّ باركولا «24 عامًا» إلى الفريق قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقةٍ بلغت 123 مليون جنيه إسترليني، وشكَّل تهديدًا دائمًا انطلاقًا من مركزه على الجناح الأيسر حيث كان يتوغل إلى الداخل معتمدًا على قدمه اليمنى للتسديد، أو لإطلاق التمريرات العرضية، كما كان يتحرَّك إلى العمق، أو إلى الأمام كلما سنحت الفرصة.

وبهذه النتيجة، تجمَّد رصيد برينتفورد عند عشر نقاطٍ، مقابل 12 لليفربول المتقدم عليه إلى المركز الخامس قبل نهاية الجولة.