باباس: الفوز رائع.. ولا تسألوني عن ديمبيلي

أبدى الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، سعادته بالفوز 1ـ0 على نيوم، السبت، في تاسع جولات دوري روشن السعودي، واصفًا إياه بالرائع.

وقال باباس، في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «حققنا فوزًا رائعًا في مباراة صعبة، خاصة في الشوط الأول الذي لم نقدم خلاله المستوى المطلوب، لكن انتهاءه بالتعادل السلبي منحنا دافعًا للبحث عن تسجيل الهدف الأول وتحقيق الانتصار».

ورفض مدرب الفريق الاتفاقي الإجابة عن سؤال بشأن استبعاد المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي عن المواجهة، موضحًا: «عليكم الحديث عن اللاعبين الذين كانوا موجودين داخل الملعب وما قدموه خلال المباراة».